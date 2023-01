President Biden roept Californië uit tot rampgebied: noodweer eiste er al minstens 19 levens

Legendari­sche dj Uncle Ray (98) is overleden: hij had een radiocar­riè­re van maar liefst 70 jaar

Ray Cordeiro is vrijdag op 98-jarige leeftijd overleden in Hongkong na een carrière van meer dan zeven decennia. Cordeiro, beter bekend onder zijn artiestennaam Uncle Ray, werd in 2000 door het Guinness Book of World Records uitgeroepen tot ‘s werelds langst werkende dj.

14 januari