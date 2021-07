President Biden ontmoet Wit-Russische oppositieleidster in Witte Huis

Biden liet na afloop van de ontmoeting, die woensdagavond plaatselijke tijd plaatsvond in zijn ambtswoning, weten "vereerd" te zijn Tichanovskaja te hebben ontmoet. "De Verenigde Staten staan achter het Wit-Russische volk in hun strijd om democratie en universele mensenrechten", tweette hij, samen met een foto die tijdens het gesprek met de Wit-Russische werd genomen. De ontmoeting met Tichanovaskaja was niet op voorhand aangekondigd.



De Wit-Russische oppositieleidster verspreidde na afloop een boodschap via Telegram. Daarin zegt ze dat ze Biden heeft gevraagd om het volledige gewicht van Washington in de strijd te gooien om van Wit-Rusland een "succesvol voorbeeld van een niet-gewelddadige transitie naar een democratie" te maken. Tichanovskaja noemt het de "morele plicht" van de VS om het Wit-Russische volk te helpen. Ze vroeg ook aandacht voor de vele politieke gevangenen in haar land. Ook haar echtgenot, Sergej Tichanovski, wordt er opgesloten.