President Biden kondigt noodtoestand af in Californië: noodweer eiste er al minstens 19 levens

VS botsen bijna tegen schulden­pla­fond

De overheid van de Verenigde Staten komt akelig dicht in de buurt van de wettelijk vastgestelde grens van het aantal schulden dat ze mag aangaan. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde daar vrijdag in een brief aan Congresleden voor. Ze roept de politieke leiders op om het snel eens te worden over een verhoging of opschorting van de bovengrens.

13 januari