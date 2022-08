President Biden is “geschokt en bedroefd” over “wrede aanval” op schrijver Rushdie

Een dag nadat schrijver Salman Rushdie neergestoken werd in de Amerikaanse staat New York, heeft president Joe Biden zijn afschuw uitgesproken over de aanval. "Jill (zijn echtgenote, red.) en ik waren geschokt en bedroefd toen we hoorden van de wrede aanval", zegt de president in een verklaring. “Samen met alle Amerikanen en mensen over de hele wereld bidden we voor zijn gezondheid en herstel.”