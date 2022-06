President Biden in opiniestuk: “Hoezeer ik het ook oneens ben met Poetin, de VS zullen zijn aftreding niet proberen te bewerkstelligen”

In een opiniestuk in The New York Times doet de Amerikaanse president Joe Biden uit de doeken dat de Verenigde Staten nieuwe geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne zullen leveren. Daarnaast verzekert hij het Amerikaanse volk dat de VS “niet streven naar een oorlog met Rusland”. Ook opvallend: hij wil de aftreding van de Russische president Vladimir Poetin “niet bewerkstelligen”. In het verleden zei Biden nochtans dat Poetin “niet aan de macht kan blijven”.

“De invasie waarvan Vladimir Poetin dacht dat deze enkele dagen in beslag zou nemen, duurt inmiddels vier maanden. Het Oekraïense volk heeft Rusland verrast en de wereld geïnspireerd met hun opoffering en succes op het slagveld. De vrije wereld en tal van andere naties, verenigden zich aan Oekraïense zijde met ongeziene militaire, humanitaire en financiële ondersteuning”, zo bejubelt Biden Oekraïne bij de aanvang van zijn opiniestuk.

Sterkst mogelijke positie aan onderhandelingstafel

“De oorlog gaat verder en ik wil duidelijk maken wat het doel van de Verenigde Staten is”, zo maakt hij eveneens het doel van zijn opiniestuk duidelijk. “We willen een democratisch, onafhankelijk en soeverein Oekraïne dat zichzelf kan beschermen tegen verdere agressie. Zoals de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zelf al zei, deze oorlog zal uiteindelijk eindigen door diplomatie."

Maar volgens de Amerikaanse president wordt de onderhandeling eveneens beïnvloedt door de feiten ter plaatse. “We hebben snel actie ondernomen om een significant aantal wapens naar Oekraïne te sturen zodat er gevochten kan worden en Oekraïne in de sterkst mogelijke positie aan de onderhandelingstafel kan zitten. Daarom heb ik beslist dat we Oekraïne verder zullen voorzien van een geavanceerd raketsysteem en munitie waarmee ze belangrijke doelwitten op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kunnen aanvallen.”

“We zullen blijven samenwerken met onze bondgenoten en partners aan de sancties tegen Rusland, de zwaarste sancties ooit getroffen tegen zo’n grote economie (..). We zullen ook doorgaan met het versterken van de oostelijke flank van de NAVO. Onlangs verwelkomde ik Finland en Zweden nog om lid te worden van de NAVO, een stap die de VS en de gehele trans-Atlantische regio veiliger zal maken.”

“We streven niet naar een oorlog tussen de NAVO en Rusland”, benadrukt Biden nog. “Hoezeer ik het ook oneens ben met Poetin, hoezeer ik zijn acties schandalig vind, de VS zullen niet proberen om zijn aftreding te bewerkstelligen. Zolang de VS of onze bondgenoten niet worden aangevallen, zijn we niet rechtstreeks betrokken bij het conflict en zullen we geen troepen sturen om in Oekraïne te vechten of Russische troepen aan te vallen. We moedigen Oekraïne ook niet aan om doelwitten te treffen buiten de grenzen van het land. We willen de oorlog niet verlengen om Rusland pijn te doen.”

Kernwapens

Biden besloot zijn opiniestuk nog met de geruststelling dat de VS "momenteel geen aanwijzingen heeft dat Rusland van plan is kernwapens in Oekraïne te gebruiken". "Hoewel de retoriek over kernwapens gevaarlijk en uiterst verantwoordelijk is." En: "Laat me duidelijk zijn: elk gebruik van kernwapens in dit conflict, op welke schaal dan ook, zou volledig onaanvaardbaar zijn voor ons en de rest van de wereld en zou ernstige gevolgen hebben".

“De VS zullen de koers van Oekraïne blijven volgen omdat we beseffen dat vrijheid niet gratis is. Dat deden we in het verleden, wanneer vijanden van de vrijheid onschuldige mensen trachtten te onderdrukken, en dat doen we nu ook. Vladimir Poetin had deze eenheid of krachtige reactie niet verwacht. Hij had het mis. En als hij denkt dat we de komende maanden zullen wankelen of breken, heeft hij het opnieuw mis.”