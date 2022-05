President Biden en first lady bezoeken zondag plaats van bloedbad in Texas

Belgische vrouw tijdens zwempartij in zee verdronken in Tunesië

Een Belgische vrouw van achteraan in de veertig is in Tunesië verdronken bij een zwempartij in zee. Dat melden lokale media en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken. De vrouw werd door de stroming in zee gesleurd aan het schiereiland Cap Bon. De hulpdiensten slaagden er nog in de vrouw uit het water te halen, maar ze bleek overleden.

26 mei