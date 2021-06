President Biden benoemt negen nieuwe ambassadeurs

Een van de belangrijkste benoemingen is die van Thomas Nides, voormalig vicevoorzitter bij zakenbank Morgan Stanley. Nides zal de belangrijkste Amerikaanse vertegenwoordiger in Israël worden. Ken Salazar, een ex-senator en ex-minister van Binnenlandse Zaken, wordt bovendien ambassadeur in Mexico. C.B. “Sully” Sullenberger, de gepensioneerde piloot die een vliegtuig veilig op de Hudson-rivier deed landen, wordt ambassadeur bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO.

Cynthia Telles, een universiteitsprofessor die in 2019 campagne voor Biden voerde, wordt nu beloond met de post van ambassadeur in Costa Rica. Julie Jiyoon Chung en Julianne Smith, beide adviseurs van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, zullen respectievelijk als de ambassadeur in Sri Lanka en de permanente vertegenwoordiger in de NAVO-raad fungeren. Sharon Cromer zal de functie van ambassadeur in Gambia op zich nemen. Troy Fitrell wordt ambassadeur in Guinea. Tot slot wordt Marc Ostfield, die nu ombudsman van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, ambassadeur in Paraguay.