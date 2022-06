President Biden aangeslagen na abortusbesluit Hooggerechtshof: “Trieste dag voor VS”, Trump is lovend: “Had al veel eerder moeten gebeuren”

Vrijgespro­ken Amerikaan­se schutter Kyle Rittenhou­se (19) wil videospel lanceren in strijd tegen “leugenach­ti­ge media”

Kyle Rittenhouse, de 19-jarige Amerikaanse schutter die in 2020 twee betogers doodschoot bij protesten in de stad Kenosha, in de staat Wisconsin, wil een videogame lanceren. Rittenhouse werd vorig jaar vrijgesproken, maar wil de opbrengsten van het spel gebruiken om een rechtszaak aan te spannen tegen enkele Amerikaanse mediabedrijven die volgens hem in zijn nadeel over de strafzaak berichtten.

11:52