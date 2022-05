Presentatrices negeren bevel van taliban om gezicht te bedekken op tv

Taliban: “Vrouwelij­ke journalis­ten moeten voortaan gezicht bedekken op tv”

Vrouwelijke journalisten in Afghanistan zullen in de toekomst hun gezicht moeten bedekken op televisie. Dat heeft de regerende taliban laten weten. De maatregel is definitief en staat niet open voor discussie, liet nieuwszender TOLOnews weten. Een officiële aankondiging is er niet.

19 mei