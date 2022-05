Presentatrice Laura Pausini had last van lage bloeddruk

Duitsland begint grootscha­lig bevolkings­on­der­zoek

Duitsland organiseert voor het eerst in elf jaar een grootschalig onderzoek onder de bevolking. Meer dan 30 miljoen mensen worden geïnterviewd. Het doel is vast te stellen hoeveel mensen er in Duitsland wonen en wat hun woon- en werksituatie is.

