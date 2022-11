Presentator Russische staatstelevisie duidelijk geïrriteerd nadat gast hem uitbrander geeft over “obscene en misdadige” uitspraken

In een opmerkelijk fragment uit de talkshow van Vladimir Solovyov (58) op de Russische staatszender ‘Russia-1' is te zien hoe een van de panelleden kritiek uit op de grove uitspraken van de presentator. Tijdens een recente uitzending zei Solovyov dat de Oekraïense steden Kiev en Charkiv “van de aardbodem moeten verdwijnen”. Een van de gasten, een Israëlische diplomaat, was het echter niet eens met die “obscene” bewering. “Het is misdadig om vreedzame steden te bombarderen”, reageerde hij.

“Ik heb dit al honderd keer gevraagd. Waarom zeggen we niet: ‘Als je ons bombardeert, zal Charkiv vernietigd worden, van de kaart worden geveegd. Ook Kiev zal verwoest worden’”, trok Solovyov hard van leer.

“Obsceen en misdadig”

Volgens Yaakov Kedmi, een voormalige Israëlische politicus en diplomaat, konden de uitspraken van de talkshowpresentator niet door de beugel. “Het is obsceen, het is niet constructief en het is misdadig om vreedzame steden te bombarderen”, aldus Kedmi. “De woorden ‘Kiev en Charkiv van de aardbodem doen verdwijnen’ zouden niet uitgesproken mogen worden, vooral niet in Rusland”, ging hij verder.

“Er zijn geen oorlogen geweest waarbij het vernietigen van een vreedzame stad of bevolking ooit heeft geleid tot bepaalde resultaten op het slagveld”, zei Kedmi nog. “Prima”, reageerde Solovyov op zijn beurt. “Dan blijven we maar handelen als een meisje uit de basisschool dat aan het huilen is omdat onze vreedzame steden gebombardeerd worden.”

“Dat heb ik niet gezegd”, antwoordde Kedmi. “(...) Maar het is geen optie om een stad en haar bevolking te vernietigen. Er zijn 1.001 andere manieren om te vechten zonder burgers te betrekken”, aldus de ex-politicus.

Kremlin-aanhanger

Solovyov probeerde zijn standpunt nog te verdedigingen door te zeggen dat de burgers voor de raketaanval eerst nog verwittigend zouden worden, maar bleef nadien opvallend stil. De presentator, die bekend staat om zijn extreme uitspraken over de oorlog in Oekraïne, leek duidelijk geïrriteerd door de discussie. Het is dan ook erg zeldzaam dat Solovyovs gasten zijn meningen in twijfel trekken.

Yaakov Kedmi werd geboren in Moskou, maar gaf zijn Sovjetburgerschap in 1968 op om naar Israël te emigreren. Sinds 2010 is hij een bekend gezicht op de Russische televisie. De voormalige diplomaat wordt er echter van beschuldigd Kremlinpropaganda te verspreiden. Kedmi uitte in het verleden al meermaals kritiek op het Oekraïense leiderschap “dat gebaseerd is op het nazisme” en op “de Oekraïense samenleving van antisemitisme”.

KIJK. Vladimir Solovyov staat bekend voor zijn extreme uitspraken. Afgelopen zomer zei hij dat Rusland tot “Italië zou moeten uitbreiden”:

