Presentator Russische staats-tv haalt fel uit naar Boris Johnson: “Hij is veel te bang om de oorlog te verklaren aan Rusland”

Duitse jongen (8) na acht dagen levend teruggevon­den in rioolput, maar mysterie rond zijn verdwij­ning blijft

De achtjarige Joe uit Oldenburg in de Duitse deelstaat Nedersaksen zou acht dagen in een rioolput hebben gezeten. Een voorbijganger hoorde een “stil gejammer” en belde de politie, waarna de jongen ongedeerd werd aangetroffen. Het is een vermissingszaak die heel Duitsland in de ban hield, maar niet alle vragen zijn al beantwoord. Is er kwaad opzet in het spel of is Joe zelf in het rioolstelsel gekropen?

12:00