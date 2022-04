Premier van Britse Maagdeneilanden opgepakt in VS voor drugssmokkel

UPDATE Kiev opge­schrikt door explosies tijdens bezoek van “gecho­queer­de” VN-chef Guterres: “Wooncom­plex geraakt”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres “is in veiligheid”, maar “gechoqueerd” na bombardementen op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties. Kiev was donderdagavond voor het eerst sinds april een doelwit van Russische aanvallen. Daarbij werden volgens de Oekraïense regering ook burgerdoelen getroffen en vielen tien gewonden. De aanval vond plaats tijdens het bezoek van de VN-topman aan Kiev. Hij had daar onder meer een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

1:01