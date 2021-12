Premier Rutte roept Nederlanders op: ga niet over de grens naar België of Duitsland

Bijna driekwart van alle coronabe­smet­tin­gen in de VS is met omikronva­ri­ant

De omikronvariant van het coronavirus is nu de dominante variant in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maandag lokale tijd gemeld op basis van de gegevens van de afgelopen week. Op dit moment gaat het in bijna drie kwart (73 procent) van de besmettingen in het land om de omikronvariant. In Texas is bovendien het eerste sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting met de omikronvariant gemeld.

5:39