Premier Rutte: “Dit is een aanslag op de vrije journalistiek”

Brutale, openbare afrekenin­gen op klaarlich­te dag. Nederland­se onderwe­reld grijpt naar steeds driester geweld

6 juli De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd vanavond op klaarlichte dag neergeschoten op straat in Amsterdam. Voorlopig is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit en wat het motief is, maar wat wel geweten is, is dat afrekeningen schering en inslag zijn in de Nederlandse onderwereld. De voorbije jaren vonden er in Nederland een hele rist liquidaties plaats en velen daarvan zijn nog onopgehelderd. Een overzicht van de meest opvallende zaken.