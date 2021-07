Premier Rutte biedt excuses aan voor te snelle Nederlandse versoepelingen

IN KAART. Van gehucht tot metropool, van noord tot zuid: coronavi­rus verspreidt zich als olievlek over Nederland

11 juli In Nederland ontkomt geen uithoek van het land aan het nieuwste offensief van het coronavirus. Van gehucht tot metropool, van noord tot zuid, overal schiet het aantal positieve tests omhoog in een ongekend tempo. Op de nieuwste coronakaart van Nederland, die dinsdag wordt vastgesteld, komen meerdere regio's op het hoogste alarmniveau uit. De situatie is er inmiddels zeer ernstig.