Premier Johnson benoemt “staatssecretaris voor brexitkansen”

De Britse eerste minister Boris Johnson heeft enkele kleine herschikkingen in zijn regering doorgevoerd. Op die manier hoopt hij, in de nasleep van ‘Partygate’, de onvrede binnen de Tory-fractie tegen te gaan. De meest opvallende wijziging is de aanduiding van parlementslid Jacob Rees-Mogg, die tot “staatssecretaris voor brexitkansen en regeringsefficiëntie” is benoemd.

Johnson staat binnen de eigen partij onder zware druk door de vele berichten over lockdownfeestjes waarbij hij en zijn medewerkers betrokken waren. In een onderzoeksrapport over ‘Partygate’, dat vorige week verscheen, wordt hem falend leiderschap verweten.

“Positieve aspecten van brexit”

De benoeming van de 52-jarige Jacob Rees-Mogg als staatssecretaris voor de opportuniteiten die de brexit biedt, lijkt te passen in Johnsons pogingen om de partij weer op één lijn te krijgen. Heel wat backbenchers binnen de Conservatieve partij hadden de regering gevraagd om de positieve aspecten van het Britse vertrek uit de Europese Unie beter in de verf te zetten.

De excentrieke Rees-Mogg wordt beschouwd als een invloedrijk lid van de zeer conservatieve vleugel in de Tory-partij. Hij had zich eerder al laten opmerken met de manier waarop hij verontwaardigde Britse vissers probeerde te sussen over de gevolgen van de brexitdeal. “Waar het om gaat, is dat we onze vis terug hebben. Het zijn nu Britse vissen en dus betere en gelukkigere vissen”, verklaarde hij ruim een jaar geleden in het parlement.

Rees-Mogg was tot nu toe de fractieleider van de regeringspartij in het Britse Lagerhuis. Hij wordt als “Leader of the House” opgevolgd door Mark Spencer.

