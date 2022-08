Premier Japan wil af van banden tussen zijn partij en Moonsekte

Zeer grote brand in natuurpark de Peel in Nederland

In de Peel, vlak bij het Limburgse dorp Griendtsveen in Nederland, woedt woensdagochtend een grote natuurbrand. De omvang van de brand is momenteel twee hectare, meldt de brandweer. Die is met veel eenheden en materieel uitgerukt. Ook is de hulp van een blushelikopter ingeroepen om de brand vanuit de lucht mee te bestrijden.

9:18