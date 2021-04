Premier Draghi kondigt vroeger dan gepland versoepelingen van coronamaatregelen aan in Italië

Restau­rants in Denemarken kunnen vroeger open dankzij goede coronacij­fers

17:24 Dankzij goede besmettingscijfers kunnen komende woensdag in Denemarken de restaurants en cafés weer volledig open. Denen zullen er vanaf dan weer binnen kunnen eten en drinken, tenminste als ze eerst een tafel besteld hebben en via een coronapas op hun smartphone kunnen aantonen dat ze een negatieve coronatest hebben afgelegd, gevaccineerd zijn tegen Covid-19 of een besmetting hebben doorgemaakt. Het is een van de versoepelingen waarover de Deense regering en het grootste deel van de partijen in het parlement donderdagnacht een akkoord over hebben bereikt.