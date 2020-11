Premier Denemarken biedt in tranen excuses aan voor doden van miljoenen nertsen: “We hebben een fout gemaakt”

In Denemarken liet de regering de afgelopen weken miljoenen nertsen afmaken na melding van coronabesmettingen. Die beslissing blijkt nu overhaast te zijn gebeurd en is onwettig verklaard. De Deense premier heeft zich nu verontschuldigd voor die grootschalige ontruiming en illegale begraving.

Door coronabesmettingen en de vrees voor een gemuteerd coronavirus werden in Denemarken de afgelopen weken 11 miljoenen nertsen geruimd in de grootste nertsenkwekerij van Europa. Het gaat in totaal om twee derde van de totale nertsenpopulatie in Deense kwekerijen. Die massale ontruiming blijkt nu echter onwettig en illegaal te zijn verlopen omdat de regering geen wettelijke basis had om ook de gezonde dieren af te maken.

Na de controverse rond die beslissing is voormalig minister van Landbouw, Mogens Jensen, intussen opgestapt en ook de regering heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt. Ook de Deense premier betuigde haar medeleven door een veeboer te bezoeken die zijn hele nertsenkwekerij ontruimd zag worden. De zichtbaar aangedane premier bood daarbij ook openlijk haar excuses aan. “Ik vind het gepast om me te verontschuldigen voor de manier waarop alles is gelopen”, vertelde ze in tranen. “Ik heb er geen probleem mee om nu sorry te zeggen want we hebben een fout gemaakt.”

Nertsen opnieuw opgraven

Ook bij het begraven van de nertsen blijkt niet alles volgens plan te zijn gegaan. De dieren werden begraven op plaatsen bij een zwemmeer en een bron voor drinkwater. Dat blijken verboden plaatsen te zijn door het gevaar voor de volksgezondheid. De regering overweegt daarom om die gedode nertsen weer op te graven. Het plan is om ze op te graven en vervolgens te verbranden.

De nieuwe Deense minister van Landbouw, Rasmus Prehn, vertelde gisteren dat de dieren waarschijnlijk zullen worden opgegraven en verbrand. Ze legde uit dat door het afbraakproces van de dode dieren grote hoeveelheden fosfor en stikstof in de bodem terecht kunnen komen. Zo zouden drink- en zwemwater kunnen worden aangetast. De minister merkte op dat voor een dergelijke opgraving eerst de goedkeuring van de milieu-autoriteiten is vereist. Het idee is al besproken in het parlement, waar het wordt gesteund door een meerderheid. Bekeken wordt nu of het inderdaad de juiste aanpak is de nertsen op te graven en vervolgens te verbanden.