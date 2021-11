Premier De Croo op klimaattop in Glasgow: "We moeten de lat leggen voor de rest van de wereld”

President Erdogan zakt toch niet af naar Glasgow voor klimaattop

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is afgelopen nacht na de G20-top in Rome teruggekeerd naar Turkije. Hij is niet doorgereisd naar Glasgow voor de COP26, de klimaattop van de Verenigde Naties. Dat heeft het Turkse staatspersagentschap Anadolu aangekondigd.

11:09