Premier De Croo eert vermoorde VTM-journalist Danny Huwé in Roemenië

De dood van VTM-journalist Danny Huwé zorgde in 1989 voor een schokgolf doorheen België. Samen met zijn cameraploeg trok hij eind 1989 naar Roemenië om er verslag uit te brengen over de revolutie tegen communistisch president Nicolae Ceaușescu. Op 25 december werd zijn auto plots onder vuur genomen door Roemeense soldaten - ondanks het feit dat er duidelijk ‘PRESS' op geschreven stond. Huwé kreeg een kogel door het hoofd en stierf ter plaatse. Tot op de dag van vandaag is hij de enige Belgische journalist die vermoord werd tijdens het uitoefenen van zijn job. Op de plek waar hij stierf prijkt vandaag een gedenkteken en is het plein naar hem vernoemd. “Dit monument herinnert ons aan zijn offer en de gevaren waarmee de vrije pers vandaag nog steeds wordt geconfronteerd”, zei premier De Croo (Open Vld) na het neerleggen van de krans.

Russische barbaarsheid

Had Rusland vrije media gehad dan was de oorlog in Oekraïne nooit gebeurd, denkt De Croo. “Waarheid is het eerste slachtoffer van de oorlog. Poetin heeft het Russische volk op dit moment afgesneden van de vrije stroom van informatie. De reden is simpel: goed geïnformeerde burgers hebben geen trek in oorlog. Als het Russische volk het echte verhaal van Russische barbaarsheid en het afslachten van onschuldige burgers in Oekraïne zou kennen, zou de wereld er vandaag heel anders uitzien. Laten we daarom de strijd voor een vrije pers nooit opgeven, want het is een strijd voor onze democratie en vrijheid."