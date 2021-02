Premier Boris Johnson wil tegen eind juni alle coronamaatregelen in Engeland afbouwen

“Trump bood dictator Kim Jong-un lift aan met Air Force One na mislukte top in Vietnam”

10:32 Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un een lift naar huis aangeboden met zijn presidentieel vliegtuig na hun mislukte nucleaire top in Vietnam in 2019. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire over Trump, die uitgezonden wordt op de Britse openbare omroep BBC.