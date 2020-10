Premier Ardern wint met grote voorsprong de verkiezingen

UPDATE Leraar onthoofd die in klas nabij Parijs Mohammed-karikatu­ren toonde, dader doodgescho­ten en negen mensen opgepakt

10:16 In Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), een voorstad ten noordwesten van Parijs, is vrijdag op straat een man onthoofd. De dader zou “Allah Akbar” hebben geroepen. Het gaat om een achttienjarige Tsjetsjeen die in Moskou woonde. Het slachtoffer, Samuel P., was een geschiedenisleraar die onlangs in de klas karikaturen liet zien van de profeet Mohammed. De dader is doodgeschoten door de politie. Negen mensen - onder wie een minderjarige - zijn opgepakt. President Emmanuel Macron noemt de leerkracht het slachtoffer van “een duidelijke islamistisch geïnspireerde terreuraanslag”.