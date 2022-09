Premier Ardern: “Nieuw-Zeeland wordt nog tijdens mijn leven republiek”

Nieuw-Zeeland, dat op 26 september een dag van nationale rouw houdt ter ere van de overleden koningin Elizabeth II, is al decennia onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse vorst is er nog wel steeds het officiële staatshoofd. De rol van de monarch is er vooral ceremonieel. Zo staat Elizabeth afgebeeld op munten en bankbiljetten.

Ook in dertien andere landen is de Britse vorst nog het staatshoofd. Premier Gaston Browne van het Antilliaanse land Antigua en Barbuda heeft al aangekondigd dat er binnen drie jaar een referendum komt over de vraag of het een republiek moet worden. Ook in Australië leidde het overlijden van koningin Elizabeth de afgelopen dagen tot een opleving van het debat over die vraag.