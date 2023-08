Vriend van Franse waaghals die van 68ste verdieping wolkenkrabber naar beneden stortte gelooft niet dat hij "uitgleed en viel”

Remi Lucidi (30) - ook wel bekend als Remi Enigma - beklom hoge bouwwerken voor de kick en dat deed hij doorgaans zonder enige vorm van beveiliging. Zo ook op 27 juli, toen hij wilde stunten op de hoogste van de drie Tregunter Towers in Hongkong. Die meet 327 meter. Ter vergelijking: de Eiffeltoren is 300 meter hoog.

Een bewaker van het gebouw hield Lucidi tegen toen hij het gebouw binnenstapte, maar de Fransman vertelde hem dat hij een vriend op de 40ste verdieping ging bezoeken. Op bewakingsbeelden is echter te zien dat hij met de lift naar de 49ste verdieping ging en vervolgens de trap nam naar het dak. Daar raakte hij op via een luik.

Levend

Hij werd laatst levend gezien om 19.38 uur, toen hij als een gek op het raam van een penthouse op de bovenste verdieping van de wolkenkrabber klopte. Een schoonmaakster merkte hem op en belde de hulpdiensten, maar tevergeefs. Even later viel hij naar beneden en stortte hij te pletter.

Zijn collega-urban climber Dakamaru sprak nog met hem enkele dagen voor zijn dood. De twee trokken er soms samen op uit en hadden nog plannen om de piramide van Cheops in Egypte te beklimmen. “Hij was enthousiast dat hij gebouwen ging beklimmen in Hong Kong. Hij zei dat hij al mooie foto’s had gemaakt.”

Dakamaru vernam het tragische nieuws twee dagen na de dood van Lucidi. Hij gelooft echter niet dat zijn vriend gewoon uitgleed en naar beneden viel. “Als je een bepaald niveau bereikt, kan het niet dat je zomaar uitglijdt en valt. Dat is onmogelijk. De getuige zegt dat Remi vast zat aan het raam. Het moet een plek geweest zijn waar hij niet van weg raakte. Waarschijnlijk stond hij op een dun randje met niet veel ruimte om te bewegen. Een plek waar hij op geen enkele manier kon zitten, draaien, hurken of van positie veranderen. Hoe goed je conditie ook is, uiteindelijk word je moe en moet je loslaten.”

Drama

Ondanks het drama is Dakamaru niet van plan om zelf te stoppen met het beklimmen van hoge gebouwen. “Iets als dit gebeurt niet vaak”, vertelt hij. “We vallen niet zomaar naar beneden. Had mijn vriend geklommen met een partner, dan zou hij nu nog leven. Een partner zou hulp ingeroepen hebben. We weten waar we mee bezig zijn en waarom we het doen. We zijn ons bewust van de mogelijke gevolgen.”