Postbode Pennsylvania ontkent dat hij fraudebeschuldigingen verzon

Een medewerker van het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) uit de staat Pennsylvania ontkent dat hij zijn beweringen over verkiezingsfraude heeft ingetrokken. Ingewijden hadden tegen de krant Washington Post juist gezegd dat de man, Richard Hopkins, een schriftelijke verklaring onder ede heeft getekend waarin hij terugkomt op de aantijgingen van fraude.

De Washington Post kreeg geen contact met Hopkins, die inmiddels wel heeft gereageerd in een video op YouTube. Hopkins spreekt daar tegen dat hij is teruggekomen op zijn beschuldigingen. “Ik ben hier om te zeggen dat ik mijn verklaring niet heb ingetrokken. Dat is niet gebeurd”, vertelt de 32-jarige man in de video.

Hopkins had beweerd dat een leidinggevende in de plaats Erie medewerkers had geïnstrueerd om te laat verstuurde briefstemmen te antedateren om ze te laten meetellen. Naar de beweringen van Hopkins is verwezen door hoge Republikeinse politici, die met president Donald Trump, de verliezer van de verkiezingen, beweren dat er sprake was van doorgestoken kaart en de uitslag juridisch aanvechten. Voor de bewering van Hopkins is vooralsnog geen enkel bewijs.

De 32-jarige USPS-medewerker zou aan inspecteurs van het postbedrijf hebben toegegeven dat er niks waar is van zijn eerdere beweringen en heeft een schriftelijke verklaring onder ede getekend waarin hij de aantijgingen intrekt, zeggen meerdere bronnen. Een parlementscommissie bevestigde dat de postmedewerker zijn beschuldigingen formeel heeft ingetrokken.

Het campagneteam van president Trump vertrouwt het niet. Een woordvoerder suggereerde dat Hopkins misschien is gedwongen de verklaring in te trekken. “Hij omschreef nauwgezet wat hij heeft meegemaakt. En we weten niet onder hoeveel druk hij stond sinds hij die verklaringen aflegde.”

Het omstreden Project Veritas had de beschuldigingen van Hopkins vorige week naar buiten gebracht, zonder hem bij naam te noemen. Oprichter James O’Keefe noemde de postmedewerker een “Amerikaanse held”. Hij zei later dat Hopkins was gedwongen een document te ondertekenen dat hij niet begreep. Een website voor crowdfunding onder Hopkins’ naam had dinsdagavond al 136.000 dollar (ruim 115.000 euro) opgehaald.

