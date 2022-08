Postbode Pamela (61) uit Florida doodgebeten door vijf honden na autopech

Een buurman schoot zondag nog in de lucht om vijf razende honden van het lichaam van Pamela Jane Rock weg te halen, maar dat mocht niet baten. De honden losten niet en de 61-jarige vrouwelijke postbode bezweek een dag later helaas aan haar verwondingen.

Vijf honden sprongen zondag op Pamela Rock, toen ze in Putnam County in de staat Florida panne had met haar wagen van de Amerikaanse post. “Een buurman haalde zijn vuurwapen boven en schoot in de grond om de aanval af te wenden”, zei sheriff Joseph Wells. “Maar zonder succes.”

Samen met enkele buren slaagde de eigenaar van de honden er toch in om de woeste beesten van Rock af te halen. Toen de politie ter plaatse kwam, zaten de honden weer achter een omheining. Rock lag bloedend op de weg. De honden werden meegenomen en zullen een spuitje krijgen.

Volgens haar nicht had Rock recent haar opleiding tot postbode afgerond. Ze reed zondag rond in haar postwagen toen die in panne viel in een wijk, een goeie honderd kilometer ten zuiden van Jacksonville. De nicht vertelde dat haar tante ernstig verwond was en dat de dokters nog geprobeerd hebben haar leven te redden door haar arm te amputeren.

Volledig scherm De politie verspreidde deze foto van de honden. © Putnam County Sheriff's Office

De politie zou de voorbije jaren al minstens twee keer zijn opgeroepen voor agressie van dezelfde honden. Volgens buren zouden de dieren wekenlang los hebben rondgelopen in de wijk. “Ze zijn allemaal agressief”, zei buurvrouw Mary Campbell aan ‘The New York Times’ over de honden. Op het moment van de fatale aanval zaten ze vast, maar konden ze blijkbaar stenen onderaan de omheining verwijderen en zo ontsnappen. De honden werden niet als gevaarlijk beschouwd, aldus nog de politie.

Het incident wordt verder onderzocht. Mogelijk wordt de eigenaar van de honden aangeklaagd. Volgens buurtbewoner Tyler Neelon (24) hadden de beesten in het verleden al eens een Chihuahua gedood. Volgens Campbell is de eigenaar een oudere man, die apathisch reageerde toen ze hem eens confronteerde met het gedrag van zijn honden.

Pamela Rock was geliefd in de wijk. Volgens Neelon legde ze ’s zondags al eens een appeltje bij de post in de brievenbus. “Ze was de liefste”, zei hij. “Ze was gewoon een goed mens”, beaamde Campbell.