Postbedrijf VS vindt 1.700 achtergebleven briefstembiljetten in Pennsylvania

Het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) zegt dat het nog ongeveer 1.700 achtergebleven briefstembiljetten heeft teruggevonden in sorteercentra in de cruciale swing state Pennsylvania. De stembiljetten werden bij twee controles aangetroffen en zijn al bezorgd bij de telbureaus.

In gerechtelijke stukken die door USPS zijn ingediend, staat dat er ongeveer 1.070 biljetten werden aangetroffen in een sorteercentrum in het Democratische bolwerk Philadelphia. Nog eens 300 biljetten werden gevonden in de stad Pittsburgh en nog 266 in Leigh Valley.



Stembiljetten moeten in de staat Pennsylvania uiterlijk vrijdagavond bij de telbureaus zijn bezorgd om geldig te zijn. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn vooralsnog een ongekende nek-aan-nekrace, waarin de staat Pennsylvania mogelijk de doorslag geeft.

Als de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de staat wint heeft hij genoeg kiesmannen (273 of 284 naargelang de bron) om Donald Trump te verslaan. De president gaat in Pennsylvania vooralsnog aan de leiding, maar zag zijn voorsprong in die staat in de afgelopen uren verdwijnen.

Volgens de krant The Washington Post werden 150.000 kiesbiljetten niet op tijd geleverd aan de telbureaus, waarvan ongeveer 12.000 uit de vijf staten waar de winnaar nog niet bekend is (Pennsylvania, Arizona, Georgia, North Carolina en Nevada). Of de kiesbiljetten die te laat aankomen nog gelden, hangt af van staat tot staat.

Trump heeft zich in een toespraak afgelopen nacht opnieuw uitgelaten over de stemmen die binnen kwamen na de verkiezingsdag. "Als je de wettige stemmen telt, win ik gemakkelijk", zo zei Trump. "Als je de onwettige stemmen telt, dan kunnen ze de verkiezing stelen van ons", herhaalde hij nog eens.