Positie Britse premier Truss wankelt door onrust binnen partij

Speculatie over opvolger

De Conservatieve Partij is sinds Truss’ aantreden in september gekelderd in de peilingen en veel parlementsleden vrezen voor hun baan. Partijgenoten twijfelen aan haar geloofwaardigheid en of ze nog in staat is de rust terug te brengen in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt zelfs al gespeculeerd over wie haar zou moeten opvolgen. Partijleden noemen voormalig minister van Financiën Rishi Sunak, de huidige financiënminister Jeremy Hunt en zelfs Boris Johnson. Hij trad slechts anderhalve maand geleden af als premier na een reeks schandalen.