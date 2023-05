Portugese president bekrachtigt legalisering euthanasie na lang verzet

In een persbericht van het presidentschap staat dinsdagavond dat de president het decreet heeft ondertekend, zoals hem is verplicht volgens de grondwet.

De finale versie van de wet is vrijdag aangenomen in het parlement met een duidelijke meerderheid: 129 stemmen tegen 81. Het was al de vijfde keer in drie jaar dat de volksvertegenwoordigers in de ‘Assembleia da República’ het licht op groen zetten voor de legalisering van euthanasie, maar de vorige voorstellen waren telkens gestuit op het verzet van het Grondwettelijk Hof en van de president.

Vrijdag zei de president al dat hij de wet zou ondertekenen. “Dat is mijn grondwettelijke plicht”, klonk het na de stemming.

De wet zou in de herfst van kracht kunnen worden, zo meldt de Portugese pers.

De streng katholieke president heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij gekant is tegen de legalisering van euthanasie, maar heeft altijd verklaard dat hij zijn persoonlijke mening over het onderwerp niet wil opdringen. Bij het gebruik van zijn vetorecht tegen de vorige wetsvoorstellen heeft hij telkens ‘onduidelijkheden’ in de tekst als reden ingeroepen.

Actieve euthanasie is een strafbaar feit in de meeste Europese landen. België is samen met Nederland, Luxemburg en Spanje een van de weinige landen die euthanasie in bepaalde omstandigheden toelaat.

