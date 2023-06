Portugese politie bevrijdt 47 jonge voetballers uit handen van mensensmokkelaars

Vier vermogende Amerikaan­se milieugroe­pen steunen herverkie­zing Biden

Vier grote Amerikaanse milieugroepen die erom bekendstaan veel geld uit te geven aan verkiezingscampagnes in de VS, hebben zich achter de herverkiezing van president Joe Biden geschaard. Het gaat om de League of Conservation Voters (LCV), NRDC, de Sierra Club en NextGen, een politiek actiecomité (PAC) van miljardair Tom Steyer. Vertegenwoordigers van deze groepen spraken hun steun voor Biden uit tijdens een LCV-diner in Washington.