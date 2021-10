Portugese en Spaanse politie onderscheppen 5.200 kilo cocaïne

VS duiden vracht­schip aan dat mogelijk betrokken is bij groot olielek in Californië

17 oktober Speurders van de Amerikaanse kustwacht zijn gisteren aan boord gegaan van een vrachtschip in Long Beach, in de staat Californië. Het vaartuig zou mogelijk een rol gespeeld hebben bij de breuk in een oliepijpleiding, waarbij zowat 95.000 liter olie is gelekt.