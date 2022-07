Portugees gerecht opent tien onderzoeken naar vermoedelijk seksueel misbruik in kerk

Australi­sche toerist ernstig gewond na val in zinkgat

Een Australische toerist is in ernstige toestand nadat ze viel in een thermaal zinkgat in Nieuw-Zeeland. Een gat van twee meter breed opende zich plotseling op een voetpad in het toeristendorp Whakarewarewa in Rotorua, op het centrale Noordereiland.

