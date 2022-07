Portugal zet zich schrap voor hittegolf en risico op bosbranden

La­bour-lei­der Keir Starmer heeft volgens politie geen coronamaat­re­ge­len geschonden

In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie geconcludeerd dat Labour-leider Keir Starmer en zijn partijgenoot en parlementariër Angela Rayner de coronamaatregelen niet hebben overtreden, nadat ze daarvan waren beschuldigd. Dat meldt de BBC vrijdag. In een mededeling laat de politie weten dat ze geen boetes zal uitschrijven of andere acties zal ondernemen.

14:56