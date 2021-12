Portugal verkort quarantaineperiode voor asymptomatische mensen, ook wie hoogrisicocontact had mag sneller uit quarantaine

Na VS kort nu ook Spanje quarantai­ne na coronabe­smet­ting in: van 10 naar 7 dagen

Wie in Spanje positief test op Covid-19 moet voortaan in plaats van tien dagen nog zeven dagen in quarantaine. Dat heeft de Spaanse regering woensdag besloten. Met de maatregel zoekt Madrid naar een evenwicht tussen de volksgezondheid en de economische groei, nu het recordaantal besmettingen net als in andere landen doet vrezen voor een destabilisatie van de economie.

29 december