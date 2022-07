Portugal verbreekt met 47 graden hitterecord: “Warmste dag in juli ooit gemeten”

In Portugal is het momenteel heel warm. De helft van het land leeft er momenteel in “code rood” wegens de hitte. Donderdag werd in de districten Santarem en Leiria (in de buurt van Lissabon) 45 graden gehaald, maar in Pinhaõ zou het dus nog twee graden warmer zijn geweest, met een temperatuur tot 47 graden. In het hele land zijn ruim 2.700 brandweermannen in de weer om 27, waarvan 11 grote, bosbranden onder controle te krijgen. Er raakten al minstens 130 mensen gewond.