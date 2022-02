Portugal schrapt aanvullende testplicht voor luchtvaartpassagiers

Europese Commissie wil coronacer­ti­fi­caat verlengen tot zomer 2023

De Europese Commissie stelt voor om het Europees digitaal coronacertificaat – dat ook als basis dient voor het Covid Safe Ticket (CST)– een jaar langer te gebruiken, tot de zomer van 2023. “Covid-19 blijft wijd verspreid in Europa en het is op dit ogenblik niet mogelijk om de impact te bepalen van een mogelijke stijging van het aantal besmettingen in de tweede helft van 2022 of van het opduiken van nieuwe varianten”, argumenteert de Commissie.

