Portugal roept ramptoestand uit om toename coronabesmettingen

De regering van Portugal heeft gisteren voor het gehele land de ramptoestand uitgeroepen vanwege een sterke toename van het aantal coronabesmettingen. Portugal was tot dusver redelijk goed door de corona-epidemie en -crisis heen gekomen. Door de ramptoestand uit te roepen krijgt de regering bevoegdheden om de bewegingsvrijheid van mensen in het land sterk in te perken en andere drastische maatregelen af te dwingen.

Het bevel geldt vanaf donderdag voor vijftien dagen, meldde premier António Costa na een kabinetsoverleg in Lissabon. In het openbaar zijn groepen van meer dan vijftig personen verboden. In privésituaties mogen niet meer dan vijf personen bij elkaar komen.

Mondmaskers worden overal buitenshuis verplicht. Op werk en in scholen wil de regering de landelijke corona-app Stay Away als vereiste stellen. Het parlement moet nog akkoord gaan met de maatregelen.

Mensen met mondmaskers steken de straat over in Lissabon.

“Situatie is ernstig”

De situatie is "ernstig", aldus Costa. Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen in de laatste 24 uur steeg woensdag naar 2.072. Dat is het hoogste aantal besmettingen per etmaal in het land met 10,3 miljoen inwoners sinds de pandemie begon. In totaal zijn in Portugal nu meer dan 91.000 personen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het officiële dodental staat er op 2.117.

Vooral het noorden van het land en de regio rondom Lissabon zijn getroffen. De Portugese regering is met name bezorgd over de stijging van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt. Dat steeg in iets meer dan een maand van rond de 300 naar bijna 1000.

Reisadvies code geel

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het grootste deel van Portugal is nog altijd code geel. Dat houdt in dat het ministerie waarschuwt voor veiligheidsrisico's. In de regio Lissabon en rond de nabije steden Setúbal en Santarém geldt code oranje, wat inhoudt dat men hier alleen heen zou moeten reizen als dat strikt noodzakelijk is.