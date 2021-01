Portugal kiest nieuwe president

In Portugal is sinds vrijdag 15 januari een strenge lockdown van kracht. Mensen mogen alleen nog naar buiten als ze een geldige reden hebben, zoals naar de dokter gaan of boodschappen doen. Voor de verkiezingen wordt een uitzondering gemaakt.

Wie in quarantaine zit of problemen heeft om fysiek aanwezig te zijn, zoals bejaarden, kan toch stemmen via vrijwilligers die hun stembiljet thuis komen ophalen. In totaal hebben 13.000 Portugezen een aanvraag ingediend om op deze manier hun stem te kunnen uitbrengen.