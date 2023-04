Portugal gaat 'seksuele conversietherapieën' verbieden

Duitse politieman met topfunctie dreigt alles te verliezen na avond op café met jongere collega

Duitsland is in de ban van een seksschandaal rond een politieman. Andreas Renner (49) had het allemaal mooi voor elkaar. Hij was de hoogste agent in rang, genoot een uitstekende reputatie en had een topsalaris van meer dan 8.000 euro. Maar na een avond op café met een vijftien jaar jongere collega, dreigt hij zowat alles te verliezen.