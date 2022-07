Portugal behoudt mondmaskerplicht op openbaar vervoer

Verenigde Staten vinden voor het eerst mogelijk dodelijke bacterie in bodem- en watersta­len

In de Verenigde Staten is de bacterie ‘Burkholderia pseudomallei’ voor het eerst gevonden in bodem- en waterstalen. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC (Centers for Disease Control and Prevention). De bacterie, die tot nu toe alleen nog maar in delen van Zuid-Azië, Afrika en Australië werd gedetecteerd, kan de infectieziekte ‘melioidose’ veroorzaken. In ernstige gevallen kan die ziekte dodelijk zijn.

