Portretten Barack en Michelle Obama dan toch nog feestelijk onthuld in Witte Huis

Donald Trump brak met de eeuwenoude traditie om de geschilderde portretten van de vertrekkende president en de first lady officieel in het Witte Huis te onthullen en dus was het aan zijn opvolger Joe Biden om vijf jaar na dato alsnog een feestelijke ceremonie te organiseren.

De onthulling van de Witte Huis-portretten vindt normaliter plaats in het derde jaar van de ambtstermijn van de nieuwe president. Barack Obama hield in mei 2012 een ceremonie voor George W. Bush, die op zijn beurt in juni 2004 de schilderijen van Bill en Hillary Clinton onthulde. Maar voor Barack en Michelle Obama kwam dus nooit een uitnodiging van hun opvolger Donald Trump.

De ceremoniële gedeeltes van het Witte Huis hangen vol met schilderijen van voormalig presidenten en first ladies. Dat zijn andere werken dan die in de National Portrait Gallery. Dat instituut onthulde in 2018 al wel de portretten van Barack en Michelle Obama, gemaakt door kunstenaars Kehinde Wiley en Amy Sherald. Die schilderijen maakten vorig jaar een rondgang langs musea in New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco.

Enthousiast applaus

Tijdens de onthulling in het Witte Huis werden de voormalige president en zijn vrouw woensdag getrakteerd op een enthousiast applaus van voormalige stafmedewerkers die onder Trump het Witte Huis verlieten, maar door Biden weer in dienst zijn genomen.

“Ik ken weinig mensen met zoveel integriteit, fatsoen en moed als Barack Obama”, zei Biden, die acht jaar lang vicepresident was onder Obama, tijdens de onthulling. “De periode dat ik aan jouw zijde heb gestaan had geen betere voorbereiding kunnen zijn op mijn taak als president.”

Ook Obama was vol lof over de huidige president. “Dankzij jouw fatsoen, jouw kracht en jouw geloof in de democratie en het Amerikaanse volk, is het land nu veel beter af dan toen je het Witte Huis binnenkwam”, zo zei hij, refererend aan de turbulente periode dat Trump zijn verkiezingsnederlaag niet wilde erkennen en er een stormloop op het Capitool plaatsvond.

Het is nog onduidelijk of Biden de eeuwenoude traditie wel weer in ere gaat herstellen en in 2024 een ceremonie gaat organiseren rond de portretten van zijn Donald Trump en zijn vrouw Melania.