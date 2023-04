PORTRET. Ze schaatst soms vonken uit het ijs, maar toch kent de rest van de wereld Jutta Leerdam (24) enkel door haar bikinifoto’s. Of door haar nieuwe lief met 22,6 miljoen Instagramvolgers

Duitse alpinist (26) komt om het leven bij val van 500 meter in Zwitserse Alpen

Een 26-jarige Duitse alpinist is in Zwitserland om het leven gekomen op de Adlerpass, een berg van 3.900 meter hoogte bij Zermatt. De man viel 500 meter naar beneden terwijl hij de westwand van de Strahlhorn beklom. De jonge man was in maart alleen op reis in de bergen. Dat meldt de lokale politie dinsdag.