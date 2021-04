PORTRET. Wordt Annalena Baerbock de eerste groene bondskanselier van Duitsland?

LIVE. Europees Parlement keurt coronapas­poort goed - Zes op de tien jongeren zijn ongelukki­ger dan voor corona

13:52 Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor de coronapas. Sinds de start van de vaccinatiecampagne werd in België meer dan 3,5 miljoen keer een dosis van het coronavaccin toegediend. Net geen 2,8 miljoen keer ging het om een eerste dosis, en daarmee is de kaap van 30 procent van de volwassenen die een eerste prik kregen, gerond. In Europa zijn er nu meer mensen gevaccineerd dan besmet. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.