PORTRET. Wie is Sir Jim Ratcliffe (70), de man voor wie de Vlaamse politiek plat op de buik ging?

LIVE. Vijftien gewonden na zware explosie in Russische havenstad, ook knallen gehoord in Azo­v-re­gio

In de Russische havenstad Taganrog zijn volgens de plaatselijke gouverneur vijftien gewonden gevallen bij een explosie. Wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk. Ook in de Azov-regio werden verschillende knallen gehoord. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.