PORTRET. Wie is Ron DeSantis (44), de man die de Republikeinen als president willen, maar die niet in zijn kaarten laat kijken?

Pas tegen 2025 weer normaal vliegver­keer verwacht in Europa na coronapan­de­mie

De luchthavens in Europa verwachten pas een normalisering van het vliegverkeer tegen 2025, na de coronapandemie, zo blijkt uit nieuwe prognoses van koepelorganisatie ACI Europe. Dat is later dan verwacht, want eerder gingen ze nog uit van een volledig herstel tegen 2024.

10:32