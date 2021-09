PORTRET. Wie is Olaf Scholz, de gedoodverfde opvolger van Angela Merkel?

EVERE Begraaf­plaats blundert: anonieme graven Belgische zelfmoord­ter­ro­ris­ten Parijs te vinden op website

13 september Het is een tijd te achterhalen geweest op welke precieze plek de drie Belgische zelfmoordterroristen van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs begraven liggen. De ligplaats van hun anoniem graf op de multiconfessionele begraafplaats in Evere kon meerdere dagen gevonden worden via de website van de begraafplaats, onthult de RTBF maandag. De blunder komt op het slechtst mogelijke moment nu vorige week net het strafproces naar de aanslagen is begonnen. De fout werd intussen rechtgezet.