PORTRET. Vliegtuigbouwer Dassault en zonen. Dallas op zijn Frans

In de zomer van 1939 vindt Marcel Bloch een klavertje vier in zijn tuin. Hij droogt het en stopt het in zijn portefeuille. Bloch, zoon van een Joodse arts uit de Elzas, is dan al een succesvol en rijk industrieel. Hij is van kleins af aan gepassioneerd geweest door techniek. Het eerste elektrisch aangedreven rolvoetpad op de Exposition Universelle van 1900 maakt een diepe indruk op de 8-jarige Marcel. Het eerste vliegtuig (1909) dat over de Eiffeltoren vliegt nog meer. Zijn militaire dienst doet hij bij de embryonale “luchtmacht”.