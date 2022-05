PORTRET. Van ‘Madame Pipi’ tot koningin van de nacht: Régine Zylberberg (92), Belgisch-Franse uitvindster van discotheek, overleden

Slachtof­fers van zedenfei­ten hebben na 'Derksen' last of vinden juist erkenning

Zedenslachtoffers die afgelopen week belden naar de hulplijnen van Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld in Nederland, zeiden dat ze last hebben van herbelevingen van hun trauma's. De aanleiding is de vele media-aandacht voor de uitspraken van Johan Derksen over seksueel misbruik, zeggen de organisaties tegen de Nederlandse nieuwssite NU.nl. Tegelijkertijd zijn er bellers die zich juist gesteund voelen door de massale verontwaardiging over ‘Vandaag Inside’.

